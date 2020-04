Wieso Euro und Dollar zum Franken verharren - Ölwährungen erholen sich

Der Euro zeigt sich am Montagvormittag kaum bewegt.

Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0815 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel.

Zum Franken bewegt sich der Euro mit 1,0563 Franken ebenfalls auf dem Niveau aus dem frühen Handel und auch der US-Dollar verharrt mit 0,9770 Franken auf dem jüngsten Niveau.

Händler machen eine insgesamt freundliche Stimmung aus. Dazu tragen vor allem die hoffnungsvollen Nachrichten zur Corona-Krise bei. Zahlen zu den Neuinfektionen und den Todesfällen nähren die Hoffnung auf eine Abmilderung der Infektionswelle. Nicht nur in Europa, auch in den USA deutet sich zumindest regional eine Abflachung der Infektionskurve an. Als sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen sind deshalb etwas weniger stark gefragt.

Kursgewinne erzielen am Vormittag Währungen von Ländern mit starker Rohölproduktion. Der kanadische Dollar und der russische Rubel legen zu. Marktteilnehmer machen Hoffnungen auf eine Einigung im Ölpreiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien als Grund aus. Zwar wurde eine wichtige Zusammenkunft von Montag auf Donnerstag verschoben. Medien berichten jedoch über diplomatische Initiativen zur Lösung des Streits. Der Chef des russischen Staatsfonds, Kirill Dmitriev, sagte dem US-TV-Sender CNBC, man sei einer Lösung sehr nah.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur wenige auf dem Programm. Am Vormittag dürften Investoren den Sentix-Konjunkturindikator im Blick haben. Der Index für das Investorenvertrauen gilt als einer der ersten Stimmungstests für den April. Es wird ein erneuter kräftiger Rückgang erwartet.

Montag Montag Freitag Freitag Freitag (10.29) (07.43) (20.50) (17.17) (13.40) EUR/USD 1,0815 1,0823 1,0815 1,0803 1,0795 USD/CHF 0,9770 0,9768 0,9764 0,9773 0,9769 EUR/CHF 1,0563 1,0577 1,0560 1,0559 1,0545 GBP/CHF 1,2012 1,1961 1,1992 1,1972 1,2009 USD/JPY 109,09 108,96 108,26 108,47 108,45

