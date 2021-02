Wieso der Euro weiter über 1,21 US-Dollar notiert - pendelt um 1,08 Franken

Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,2127 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Franken oszilliert der Euro weiterhin um die Marke von 1,08. Aktuell notiert er bei 1,0798 Franken wieder knapp darunter. Der US-Dollar bewegt sich ebenfalls weiterhin in einer engen Spanne um die 0,89-Franken-Marke. Aktuell notiert er bei 0,8904 Franken.

Vor dem Wochenende dürften am Devisenmarkt vor allem Konjunkturdaten aus Grossbritannien von Interesse sein. Das Statistikamt veröffentlicht am Morgen Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2020. Ausserdem werden Daten zur Industrieproduktion erwartet. In den USA gibt die Uni Michigan ihre Umfrage zur Verbraucherstimmung bekannt.

/bgf/stk/

FRANKFURT (awp international)