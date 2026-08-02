Wie viel Wert mit einer Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 01.08.2023 bei 0.7001 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1’428.34 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 01.08.2026 auf 0.071580 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102.24 USD wert. Damit wäre die Investition um 89.78 Prozent gesunken.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0.2897 USD.

Redaktion finanzen.net