Wie viel Wert mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Am 02.05.2025 lag der Kurs von Worldcoin bei 1.032 USD. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96.87 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0.2428 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23.52 USD wert. Damit wäre das Investment 76.48 Prozent weniger wert.

Bei 0.2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 09.09.2025 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net