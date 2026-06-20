|Entwicklung unter der Lupe
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20.06.2026 11:03:09
Wie viel Wert mit einer Investition in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Vor Jahren in VeChain investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0.030448 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 328’431.49 VET-Coins Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0.004895 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’607.69 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -83.92 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.004688 USD und wurde am 10.06.2026 erreicht. Bei 0.028417 USD erreichte der Coin am 20.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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