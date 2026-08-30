|Investment im Blick
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30.08.2026 19:43:09
Wie viel Wert mit einer Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 29.08.2021 1.420 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in POL vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7’044.12 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Investition hätte nun einen Wert von 750.82 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.08.2026 auf 0.1066 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92.49 Prozent abgenommen.
Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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