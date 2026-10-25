Wie viel Wert mit einer Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

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Gestern vor 3 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.6243 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1’601.81 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 144.01 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0.089902 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 85.60 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.068407 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.10.2025 bei 0.2025 USD.

Redaktion finanzen.net