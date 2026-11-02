Wie viel Wert mit einer Investition in Litecoin von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

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Am 01.11.2023 lag der Kurs von Litecoin bei 69.92 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.430 Litecoin. Da sich der Wert von Litecoin am 01.11.2026 auf 55.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79.43 USD wert. Mit einer Performance von -20.57 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 40.88 USD. Bei 109.79 USD erreichte der Coin am 09.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net