Wie viel Wert mit einer Investition in Litecoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Vor Jahren in Litecoin investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Litecoin kostete gestern vor 1 Jahr 133.65 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 74.82 LTC-Coins Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 55.01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’115.63 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -58.84 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 50.75 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 135.07 USD erreichte der Coin am 19.02.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
