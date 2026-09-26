|ICP-Investition im Blick
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26.09.2026 11:03:08
Wie viel Wert mit einer Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Vor Jahren in Internet Computer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 26.10.2021 wurde Internet Computer bei 46.84 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in ICP vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 2.135 Internet Computer. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.804 USD, da Internet Computer am 25.09.2026 3.187 USD wert war. Damit wäre das Investment um 93.20 Prozent gesunken.
Am 01.08.2026 fiel ICP auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.021 USD. Am 08.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.
Redaktion finanzen.net
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