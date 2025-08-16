Wie viel Wert mit einer Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Anzeige

Gestern vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46.84 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 2.135 Internet Computer im Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (5.385 USD), wäre die Investition nun 11.50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -88.50 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 22.06.2025 bei 4.553 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15.31 USD.

