Wie viel Wert mit einer Investition in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

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Gestern vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0.3908 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’558.71 Hedera. Da sich der HBAR-USD-Kurs gestern auf 0.073265 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 187.46 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 81.25 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.069401 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net