Wie viel Wert mit einer Investition in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

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Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0.3908 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25’587.10 HBAR im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’054.32 USD, da Hedera am 19.06.2026 0.080288 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79.46 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 10.06.2026 bei 0.077741 USD. Am 27.07.2025 erreichte Hedera sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net