Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’771 0.0%  SPI 19’475 0.1%  Dow 51’565 0.1%  DAX 24’986 -0.2%  Euro 0.9259 0.4%  EStoxx50 6’293 -0.5%  Gold 4’157 -1.3%  Bitcoin 50’847 0.4%  Dollar 0.8072 0.3%  Öl 80.6 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Regionen-ETFs: So funktionieren sie
USA und Iran starten Verhandlungen in der Schweiz
Wie Gwynne Shotwell es an die Spitze von SpaceX schaffte
Zalando-Aktie: Keine Einigung auf Sozialplan in Erfurt
Ubisoft-Aktie: Mitgründer stirbt bei Flugzeugabsturz in Frankreich
Suche...
Plus500 Depot
Anlage im Fokus 21.06.2026 11:03:09

Wie viel Wert mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Aptos notierte gestern vor 1 Jahr bei 4.269 USD. Bei einer Investition von 100 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.42 Aptos. Da sich der Wert eines Coins am 20.06.2026 auf 0.6447 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.10 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84.90 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.06.2026 bei 0.6211 USD. Am 05.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.469 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?