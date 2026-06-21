Wie viel Wert mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Aptos notierte gestern vor 1 Jahr bei 4.269 USD. Bei einer Investition von 100 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.42 Aptos. Da sich der Wert eines Coins am 20.06.2026 auf 0.6447 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.10 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84.90 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.06.2026 bei 0.6211 USD. Am 05.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.469 USD.

Redaktion finanzen.net