Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9405 0.2%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’429 -1.0%  Bitcoin 64’609 -1.5%  Dollar 0.8097 0.3%  Öl 95.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren
Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Wachstum oder Verlust? 05.09.2026 19:43:08

Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investition in Hedera hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Hedera 0.2138 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 4’678.19 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.078193 USD), wäre die Investition nun 365.80 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63.42 Prozent verringert.

Am 16.08.2026 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2482 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?