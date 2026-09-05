Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Vor 1 Jahr war ein Hedera 0.2138 USD wert. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 4’678.19 Hedera. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.078193 USD), wäre die Investition nun 365.80 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63.42 Prozent verringert.

Am 16.08.2026 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2482 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net