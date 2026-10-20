|Frühe Investition
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20.10.2026 19:43:08
Wie viel Wert mit einer Cardano-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Investition in Cardano hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Vor 3 Jahren wurde Cardano bei 0.2469 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in ADA investierten, hätten nun 405.04 Cardano im Besitz. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0.2181 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.35 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 11.65 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von ADA wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 0.1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0.6818 USD.
Redaktion finanzen.net
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