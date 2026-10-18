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Wachstum oder Verlust? 18.10.2026 11:03:09

Wie viel Wert mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Aptos-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investition in Aptos hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Vor 1 Jahr war ein Aptos 3.191 USD wert. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 3’134.06 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.7955 USD), wäre die Investition nun 2’493.09 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 75.07 Prozent verringert.

Am 30.08.2026 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3.587 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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