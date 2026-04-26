Wie viel Wert mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Worldcoin notierte gestern vor 1 Jahr bei 1.050 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in WLD investiert hat, hat nun 9’522.84 Worldcoin im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’460.81 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.04.2026 auf 0.2584 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 75.39 Prozent.

Am 06.04.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2430 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net