|Krypto-Investment im Blick
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11.08.2026 11:03:08
Wie viel Wert mit einem Neo-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Neo Anlegern gebracht.
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Am 10.08.2025 kostete Neo 6.539 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 15.29 Neo im Depot. Mit dem NEO-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.780 USD), wäre das Investment nun 27.23 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 72.77 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte NEO am 10.08.2026 bei 1.780 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 24.08.2025 erreicht und liegt bei 7.735 USD.
Redaktion finanzen.net
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