|Lukrative UNI-Anlage?
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30.10.2026 11:03:08
Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Uniswap gewesen.
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Vor 5 Jahren notierte Uniswap bei 25.43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in UNI vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.933 Uniswap. Das Investment hätte nun einen Wert von 25.37 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.10.2026 auf 6.451 USD belief. Mit einer Performance von -74.63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 10.06.2026 bei 2.396 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.09.2026 bei 10.20 USD.
Redaktion Finanzen.net
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