|Profitable XLM-Anlage?
|
06.10.2026 19:43:08
Wie viel Wert mit einem Investment in Stellar von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Investoren, die vor Jahren in Stellar investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Stellar kostete gestern vor 5 Jahren 0.3188 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in XLM zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 31’365.96 Stellar. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’777.94 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 0.2161 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32.22 Prozent vermindert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.10.2025 bei 0.3884 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’032.80314
|-0.30%
|Handeln
|Vision
|0.03651
|0.91%
|Handeln
|Ethereum
|2’234.40838
|-0.85%
|Handeln
|Ripple
|1.24859
|-0.38%
|Handeln
|Solana
|100.43096
|0.15%
|Handeln
|Cardano
|0.22557
|0.32%
|Handeln
|Polkadot
|1.01100
|-0.87%
|Handeln
|Chainlink
|11.61048
|0.81%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-2.17%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-3.64%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren