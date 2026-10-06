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Profitable XLM-Anlage? 06.10.2026 19:43:08

Wie viel Wert mit einem Investment in Stellar von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Stellar von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Investoren, die vor Jahren in Stellar investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

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Stellar kostete gestern vor 5 Jahren 0.3188 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in XLM zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 31’365.96 Stellar. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’777.94 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 0.2161 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32.22 Prozent vermindert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.10.2025 bei 0.3884 USD.

Redaktion finanzen.net

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