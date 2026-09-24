|Lohnende Polkadot-Investition?
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24.09.2026 11:03:08
Wie viel Wert mit einem Investment in Polkadot von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Polkadot-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 23.09.2025 wurde Polkadot bei 3.977 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 25.15 Polkadot in seinem Depot. Da sich der Wert von Polkadot am 23.09.2026 auf 1.098 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27.62 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -72.38 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 18.08.2026 erreicht und liegt bei 0.7504 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polkadot am 06.10.2025 bei 4.386 USD.
Redaktion finanzen.net
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