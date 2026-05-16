|Lohnende Hedera-Investition?
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16.05.2026 19:43:09
Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Hedera-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 15.05.2025 wurde Hedera bei 0.1973 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 506.95 Hedera in seinem Depot. Da sich der Wert von Hedera am 15.05.2026 auf 0.092834 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47.06 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -52.94 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.078263 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0.2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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