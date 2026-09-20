Wie viel Wert mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Lukrative APT-Anlage? 20.09.2026 11:03:09

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Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aptos gewesen.

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Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 4.549 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 219.84 Aptos. Das Investment hätte nun einen Wert von 159.23 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.09.2026 auf 0.7243 USD belief. Mit einer Performance von -84.08 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.08.2026 bei 0.5138 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 05.10.2025 bei 5.469 USD.

Redaktion finanzen.net

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