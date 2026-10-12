|Langfristige Investition
|
12.10.2026 19:43:08
Wie viel Wert mit einem Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Investoren, die vor Jahren in Ethereum Classic investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Ethereum Classic wurde am 11.10.2025 zu einem Wert von 15.06 USD gehandelt. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 66.42 ETC-Coins Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (8.481 USD), wäre das Investment nun 563.31 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43.67 Prozent verringert.
Bei 6.076 USD erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 07.11.2025 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 17.76 USD.
Redaktion finanzen.net
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