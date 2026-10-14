Wie viel Wert mit einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Binance Coin wurde am 13.10.2025 zu einem Wert von 1’293.20 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.07733 BNB-Coins Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (741.59 USD), wäre das Investment nun 57.35 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42.65 Prozent verringert.

Bei 545.37 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 15.10.2025 stieg Binance Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1’162.64 USD.

Redaktion finanzen.net