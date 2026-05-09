|VET-Anlage im Blick
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09.05.2026 11:03:09
Wie viel Verlust eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen VeChain-Einstieg verlieren können.
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Vor 5 Jahren war ein VeChain 0.030448 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in VET investiert worden wären, hätte man nun 328’431.49 VeChain im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’610.75 USD, da sich der Wert von VeChain am 08.05.2026 auf 0.007949 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73.89 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 29.03.2026 bei 0.006530 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.05.2025 bei 0.032287 USD.
Redaktion finanzen.net
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