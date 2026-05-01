Wie viel Verlust eine Uniswap-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Gestern vor 1 Jahr wurde Uniswap bei 5.273 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1’000 USD in UNI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 189.63 Uniswap. Die gehaltenen Coins wären am 30.04.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 3.186 USD 604.22 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 39.58 Prozent weniger wert.

Am 12.04.2026 fiel UNI auf ein 52-Wochen-Tief bei 3.019 USD. Am 13.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12.15 USD.

Redaktion finanzen.net