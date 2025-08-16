Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Anzeige

Toncoin notierte am 23.12.2021 bei 3.508 USD. Bei einer TON-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.51 Toncoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Toncoin wären am 15.08.2025 bei einem TON-USD-Kurs von 3.428 USD 97.72 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 2.28 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 bei 2.538 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.08.2024 bei 6.914 USD.

