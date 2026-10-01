Wie viel Verlust eine Tezos-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 3 Jahren war ein Tezos 0.6820 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 14’663.54 XTZ. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’641.73 USD, da sich der Wert von Tezos am 30.09.2026 auf 0.3165 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 53.58 Prozent vermindert.

Bei 0.1942 USD erreichte der Coin am 12.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.7193 USD und wurde am 03.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net