|Wertentwicklung im Fokus
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12.04.2026 11:03:09
Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Sui gebracht.
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Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2.189 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45.69 Sui. Da sich der Wert von Sui am 11.04.2026 auf 0.9414 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43.01 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 56.99 Prozent gleich.
Bei 0.8454 USD erreichte der Coin am 29.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 4.328 USD.
Redaktion finanzen.net
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