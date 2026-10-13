Wie viel Verlust eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Stellar kostete gestern vor 1 Jahr 0.3420 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in XLM investierten, hätten nun 292.39 Stellar im Portfolio. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0.1907 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55.75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44.25 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Am 14.10.2025 stieg Stellar auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.3374 USD.

Redaktion finanzen.net