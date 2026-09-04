|Krypto-Anlage im Fokus
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04.09.2026 19:43:08
Wie viel Verlust eine SHIBA INU-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in SHIBA INU verlieren können.
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SHIBA INU wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.000012 USD gehandelt. Bei einer SHIB-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8’006’405.12 SHIBA INU in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 43.23 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.09.2026 auf 0.000005 USD belief. Damit wäre das Investment um 56.77 Prozent gesunken.
Am 16.07.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.000004 USD. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.000014 USD.
Redaktion finanzen.net
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