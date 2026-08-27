Wie viel Verlust eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Am 26.08.2021 kostete Polkadot 24.13 USD. Bei einer DOT-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 414.39 Polkadot in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 26.08.2026 auf 0.8677 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 359.58 USD wert. Damit wäre die Investition um 96.40 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOT am 18.08.2026 bei 0.7504 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polkadot am 18.09.2025 bei 4.540 USD..

Redaktion finanzen.net