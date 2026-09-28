|LTC-Anlage im Blick
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28.09.2026 11:03:08
Wie viel Verlust eine Litecoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Litecoin-Einstieg verlieren können.
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Vor 1 Jahr war ein Litecoin 104.57 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 9.563 Litecoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 680.63 USD, da sich der Wert von Litecoin am 27.09.2026 auf 71.17 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31.94 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 40.88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.10.2025 bei 126.03 USD.
Redaktion finanzen.net
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