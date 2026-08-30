Wie viel Verlust eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Krypto-Performance im Blick 30.08.2026 19:43:09

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So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Worldcoin Investoren gebracht.

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Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 0.9061 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in WLD investiert hat, hat nun 11’036.29 Worldcoin im Portfolio. Da sich der Wert von Worldcoin am 29.08.2026 auf 0.3788 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’180.27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 58.20 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0.2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net

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