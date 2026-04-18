Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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VeChain notierte am 17.04.2025 bei 0.022771 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 439’156.22 VET im Depot. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.007340 USD), wäre das Investment nun 3’223.49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 67.77 Prozent verkleinert.

Am 29.03.2026 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.006530 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.032287 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net