Wie viel Verlust eine Investition in Tron von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Gestern vor 1 Jahr kostete ein Tron 0.3372 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2’965.23 TRX. Das Investment hätte nun einen Wert von 955.79 USD, da Tron am 01.09.2026 0.3223 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 4.42 Prozent vermindert.

Bei 0.2693 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.05.2026 bei 0.3754 USD.

Redaktion finanzen.net