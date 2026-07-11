|Lohnende TON-Anlage?
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11.07.2026 19:43:08
Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Bei einem frühen Investment in Toncoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Toncoin notierte am 10.07.2025 bei 2.941 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 340.04 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.645 USD), wäre das Investment nun 559.23 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44.08 Prozent verkleinert.
Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3.575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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