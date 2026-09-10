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Langfristige Investition 10.09.2026 11:03:08

Wie viel Verlust eine Investition in Tezos von vor 3 Jahren eingebracht hätte

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So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Tezos Investoren gebracht.

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Am 09.09.2023 kostete Tezos 0.6959 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in XTZ investierten, hätten nun 14’369.00 Tezos im Portfolio. Mit dem XTZ-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.2610 USD), wäre das Investment nun 3’750.58 USD wert. Mit einer Performance von -62.49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.08.2026 bei 0.1942 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 0.7997 USD.

Redaktion finanzen.net

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