|Langfristige Performance
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11.06.2026 11:03:08
Wie viel Verlust eine Investition in Tezos von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Tezos verlieren können.
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Gestern vor 1 Jahr notierte Tezos bei 0.6216 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in XTZ investiert worden wären, hätte man nun 1’608.82 Tezos im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 365.95 USD, da Tezos am 10.06.2026 0.2275 USD wert war. Damit wäre das Investment um 63.41 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2275 USD und wurde am 10.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.077 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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