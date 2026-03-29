Wie viel Verlust eine Investition in Sui von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Am 28.03.2025 lag der Kurs von Sui bei 2.505 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 399.18 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 28.03.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0.8580 USD 342.51 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 65.75 Prozent eingebüsst.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 28.03.2026 bei 0.8580 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net