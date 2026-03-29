Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’570 -0.6%  SPI 17’552 -0.6%  Dow 45’167 -1.7%  DAX 22’301 -1.4%  Euro 0.9191 0.3%  EStoxx50 5’506 -1.1%  Gold 4’508 2.2%  Bitcoin 52’695 -3.6%  Dollar 0.7985 0.5%  Öl 112.6 6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 13: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Novartis-Aktie: Weitere Studiendaten für Fabhalta veröffentlicht
Preisschock bei Industriemetallen: Aluminium verteuert sich massiv durch Geopolitik
Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
HIAG-Aktie: Ankeraktionäre verkaufen Aktien im Millionenwert an Investoren
Suche...
Plus500 Depot
SUI-Investment im Blick 29.03.2026 11:03:09

Wie viel Verlust eine Investition in Sui von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Sui von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anleger, die vor Jahren in Sui investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 28.03.2025 lag der Kurs von Sui bei 2.505 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 399.18 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 28.03.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0.8580 USD 342.51 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 65.75 Prozent eingebüsst.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 28.03.2026 bei 0.8580 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4.328 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall