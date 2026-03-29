|SUI-Investment im Blick
|
29.03.2026 11:03:09
Wie viel Verlust eine Investition in Sui von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Anleger, die vor Jahren in Sui investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 28.03.2025 lag der Kurs von Sui bei 2.505 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 399.18 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 28.03.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0.8580 USD 342.51 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 65.75 Prozent eingebüsst.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 28.03.2026 bei 0.8580 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4.328 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’607.38596
|-3.77%
|Handeln
|Vision
|0.04120
|0.60%
|Handeln
|Ethereum
|1’582.38083
|-3.33%
|Handeln
|Ripple
|1.05666
|-2.26%
|Handeln
|Solana
|65.93127
|-4.03%
|Handeln
|Cardano
|0.19586
|-3.32%
|Handeln
|Polkadot
|1.02569
|-2.48%
|Handeln
|Chainlink
|6.80329
|-3.98%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-3.72%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-3.03%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/