|Lohnendes POL-Investment?
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27.09.2026 19:43:08
Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 1 Jahr 0.2213 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 451.89 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.1206 USD), wäre die Investition nun 54.49 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45.51 Prozent abgenommen.
Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.068407 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 0.2497 USD.
Redaktion finanzen.net
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