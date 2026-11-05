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Krypto-Invest im Fokus 05.11.2026 11:03:08

Wie viel Verlust eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Polkadot verlieren können.

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Polkadot notierte am 04.11.2025 bei 2.516 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39.75 Polkadot. Da sich der Wert eines Coins am 04.11.2026 auf 0.9577 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38.06 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61.94 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von DOT liegt derzeit bei 0.7504 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polkadot am 10.11.2025 bei 3.261 USD.

Redaktion Finanzen.net

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