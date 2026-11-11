Wie viel Verlust eine Investition in Dogecoin von vor 5 Jahren bedeutet hätte

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Am 10.11.2021 lag der Kurs von Dogecoin bei 0.2546 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 3’927.00 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären am 10.11.2026 bei einem DOGE-USD-Kurs von 0.067907 USD 266.67 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73.33 Prozent eingebüsst.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Dogecoin am 10.11.2026 bei 0.067907 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.11.2025 bei 0.1700 USD.

Redaktion Finanzen.net