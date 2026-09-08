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Krypto-Performance im Fokus 08.09.2026 19:43:08

Wie viel Verlust eine Investition in Cardano von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Cardano von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cardano-Investment gewesen.

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Am 07.09.2023 lag der Kurs von Cardano bei 0.2576 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 388.17 Cardano in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cardano wären gestern 85.62 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0.2206 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 14.38 Prozent verringert.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 0.9296 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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