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Langzeit-Investment 16.10.2026 11:03:08

Wie viel Verlust eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Vor Jahren in Avalanche eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

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Vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 21.91 USD. Bei einem AVAX-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.563 Avalanche in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 45.78 USD, da sich der Wert von Avalanche am 15.10.2026 auf 10.03 USD belief. Damit wäre die Investition 54.22 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief von AVAX liegt derzeit bei 5.890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Am 26.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 20.86 USD.

Redaktion finanzen.net

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