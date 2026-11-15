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Langzeit-Investment 15.11.2026 11:03:09

Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Aptos gewesen.

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Aptos wurde am 14.11.2025 bei 2.928 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 34.15 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.4474 USD), wäre die Investition nun 15.28 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84.72 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.11.2026 bei 0.4474 USD. Am 18.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2.912 USD.

Redaktion Finanzen.net

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