|Langzeit-Investment
|
15.11.2026 11:03:09
Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Aptos gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Aptos wurde am 14.11.2025 bei 2.928 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 34.15 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.4474 USD), wäre die Investition nun 15.28 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84.72 Prozent verkleinert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.11.2026 bei 0.4474 USD. Am 18.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2.912 USD.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|57’314.92110
|-3.79%
|Handeln
|Vision
|0.02737
|-0.07%
|Handeln
|Ethereum
|1’617.33115
|-4.01%
|Handeln
|Ripple
|0.84651
|-2.60%
|Handeln
|Solana
|65.61850
|-3.82%
|Handeln
|Cardano
|0.14061
|-3.28%
|Handeln
|Polkadot
|0.68337
|-1.63%
|Handeln
|Chainlink
|8.21567
|-2.86%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-2.32%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.38%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren