Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht hätte

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Lohnende APT-Anlage? 19.07.2026 11:03:09

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Aptos wurde am 18.07.2025 zu einem Wert von 5.322 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 187.89 Aptos in seinem Depot. Mit dem APT-USD-Kurs vom 18.07.2026 gerechnet (0.6081 USD), wäre das Investment nun 114.26 USD wert. Das entspricht einem Minus von 88.57 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.5700 USD. Am 05.10.2025 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.469 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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