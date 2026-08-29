|Wertzuwachs oder -verlust?
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29.08.2026 19:43:09
Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hedera verlieren können.
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Am 26.10.2021 lag der Kurs von Hedera bei 0.3908 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 255.87 HBAR-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.46 USD, da sich der Wert von Hedera am 28.08.2026 auf 0.076058 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.54 Prozent verringert.
Bei 0.064599 USD erreichte HBAR am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 13.09.2025 bei 0.2482 USD.
Redaktion finanzen.net
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